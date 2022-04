Cairo: domani (30 aprile) l'inaugurazione de "Il sogno del lupo", la personale di Monica Porro

"Il sogno del lupo": ha il sapore della scoperta e del viaggio interiore la mostra personale di Monica Porro che verrà inaugurata sabato 30 aprile alle ore 17.30 nel foyer del teatro "Osvaldo Chebello" di Cairo Montenotte.

L'esposizione – che proseguirà fino al 14 maggio ogni giovedì e domenica (dalle 10 alle 12) e venerdì e sabato (dalle 17 alle 19) ma sarà anche visitabile in altri orari, accordandosi con l'artista e con gli organizzatori della mostra tramite social o scrivendo a porromonica@libero.it – è l’ennesima pagina dell’affascinante cammino di crescita che ha reso la pittrice una delle artiste più interessanti del nostro territorio.

"Questa esposizione ha le sue radici in un racconto (una favola, per essere precisi) che narra dell'incontro tra un lupo e una bambina – spiega la stessa Monica Porro – quanto verrà esposto vuole portare vicini alla natura, farci sentire la sua magia e la sua bellezza come se stessimo camminando in un bosco. Non mancheranno anche altri spunti, ripresi dalle mie opere più conosciute oltre ad alcuni dipinti della serie "racconti dipinti, l'attraversastorie" che si possono apprezzare sul mio canale youtube. Il racconto e alcuni dei dipinti saranno presenti nel catalogo della mostra, un catalogo alternativo, che non ha la pretesa di contenere tutte le opere esposte, ma che vuole lasciare al visitatore il ricordo di un'emozione. Oltre all'amministrazione comunale di Cairo per gli spazi e la disponibilità concessimi, per questa esposizione ringrazio Antonella Ottonelli e I Cavalieri dei Ricordi per il fondamentale aiuto logistico e per l'allestimento".

L’esposizione prevede già altre aperture straordinarie ed eventi collaterali che verranno comunicati tramite i canali social della pittrice (FB Monica Porro - Heart on wood e IG monicaheartonwood) e che costituiranno il valore aggiunto di una mostra che si preannuncia già adesso come un viaggio di raro fascino nell’anima più profonda della natura.