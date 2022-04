Savona, dopo 58 anni va in pensione il parrucchiere Dino: "Ringrazio la clientela che per anni ha affidato la propria testa alle mie cure"

"Dopo 58 anni di shampoo, tagli, barbe, scambi di opinioni sui più disparati argomenti, è giunto il momento di andare in pensione".

Questo il cartello che campeggia all'entrata della storica bottega del parrucchiere Dino Signorini che da domenica 1 maggio, dopo 58 anni di attività, chiuderà i battenti per godersi un meritato riposo.

"Ringrazio tutta la mia clientela che nel corso di questi anni, generazione dopo generazione, ha affidato la propria testa alle mie cure. Con profonda gratitudine" ha proseguito il parrucchiere Dino nel suo messaggio di congedo e di ringraziamento nei confronti dei savonesi.

Domani quindi ultimo giorno di taglio di capelli e barba nel negozio di via Manzoni presente proprio a lato di Piazza Sisto, nel cuore pulsante di Savona. E non mancheranno di certo i momenti di emozione in una delle storiche botteghe della città della Torretta.