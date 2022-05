Cairo: arriva "Arco Point", il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti organici per le utenze domestiche del centro storico

Sarà attivo dal 16 maggio prossimo il nuovo servizio di raccolta della frazione organica denominato "Arco Point", dedicato alla utenze del centro storico. Dopo quello del 27 aprile, il comune di Cairo Montenotte ha organizzato un doppio incontro informativo per la giornata di domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 16 e alle 20, presso il teatro comunale “Osvaldo Chebello".

La raccolta sarà articolata su tre giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. Si potranno conferire i rifiuti dalle ore 12 del giorno precedente alle 6 del giorno di ritiro. La frazione organica dovrà essere gettata solo in sacchetti biodegradabili o biocompostabili.

Cosa si potrà conferire? Scarti di cucina, resti di carne, pesce, frutta e verdura, buccia e torsoli, noccioli e gusci di frutta secca, piccoli ossi, gusci d'uovo, lische di pesce, fiori recisi e piante da vaso-alimenti, fondi di caffè, filtri di tè, tisane, camomille, alimenti avariati o scaduti, tovaglioli di carta, fazzoletti di carta usati, tappi di sughero, stuzzicadenti, stecchino di legno dei gelati e carta assorbente da cucina bagnata o unta di cibo.

Da mercoledì 27 aprile è attiva la pagina FAQ (CLICCA QUI) da cui si possono fare domande sulle modalità di funzionamento della nuova raccolta della frazione organica, solo per i residenti e le utenze domestiche del centro storico. Per commercianti e uffici, cioè utenze non domestiche, rimane tutto invariato.