Savona, i Custodi del Bello sistemano una panchina al Prolungamento ma viene subito vandalizzata. Sindaco: "Grado di inciviltà sconfortante" (FOTO)

Era stata riparata ieri dai "Custodi del Bello" che avevano da poco iniziato la loro attività di sistemazione, ma nel giro di poche ore è stata vandalizzata.



Una panchina appena messa a nuovo al Prolungamento infatti è stata rotta da ignoti.



A lanciare l'allarme il sindaco Marco Russo: "Una delle prime panchine riparate dai Custodi del Bello al Prolungamento è stata vandalizzata. Era stata riparata da poche ore. Non c'è stato neanche il tempo di verniciarla. Un asse di ferro da poco saldato è stato sradicato e rubato durante la pausa pranzo della squadra, nel suo primo giorno di lavoro".



"Episodi di questo tipo rivelano un grado di inciviltà sconfortante. A fronte di una larghissima maggioranza di savonesi pronti a dare una mano, a fare la propria parte, a mettersi a disposizione c'è una minoranza che non rispetta i beni comuni. E in questo modo vanifica lo sforzo degli altri - ha proseguito il primo cittadino savonese - I Custodi del bello non si fermano, coordinati dagli uffici dell'assessore Barbara Pasquali continueranno a restaurare le panchine del Prolungamento fino a quando non avranno completato l'opera. E neanche il Comune si ferma, perché crede che la cittadinanza attiva, che a Savona si sta sviluppando, sia l'antidoto più efficace contro gesti di questo tipo".



"Ma è bene ricordare che ognuno deve fare la propria parte. E' ora di cominciare a dirlo forte: amministrazione e cittadini devono collaborare, devono andare nella stessa direzione - conclude il sindaco Russo - E' ora che tutti si sentano sensibilizzati rispetto su questo tema. Savona è la nostra casa, rispettiamola".



La prima squadra dei "Custodi" composta da 4 uomini e da un caposquadra, ha iniziato da lunedì a restaurare le panchine per un lavoro che durerà circa un mese.



La squadra, che sarà impegnata per 15-20 ore alla settimana, si occuperà della manutenzione dei beni comuni savonesi per 4-6 mesi, allo scadere dei quali ci sarà già un’altra squadra che prenderà il suo posto.



Mentre i componenti del primo team, grazie anche al lavoro di Randstad, saranno avviati verso il reinserimento nel mondo del lavoro.