Vado piange la scomparsa del biologo e musicista Giampiero Levratto

Aveva un amore incontrastato per la musica e oggi tutto il mondo musicale del savonese lo piange ricordando la sua grande passione.

E' mancato all'età di 69 anni Giampiero Levratto, apprezzato tastierista e fondatore nel 1983 della storica band "Il Triangolo" oltre che musicista de "I Capovolti". Era laureato in scienze biologiche ed è stato dirigente biologo nell'Asl2 savonese al centro trasfusionale.

"Era una persona adorata da tutti e non c'è un collega e amico che non abbia un buon ricordo di lui. Era di un'umanità incredibile, sempre sorridente, coinvolgente, aveva la musica dentro e chiunque è entrato in contatto con lui è rimasto contagiato dall'amore che aveva - lo ha ricordato Gabriele Galli che per anni ha suonato con lui e che sta già pensando insieme agli altri componenti della band di organizzare qualcosa per omaggiarlo - Era sempre altruista nell'insegnare, dare un consiglio, il classico brontolone adorabile che ci metteva l'anima in quello che faceva. Non ha mai abbandonato fino all'ultimo la musica, è una perdita pazzesca".

Lascia la moglie Ornella, le figlie Linda e Alessia, il genero Carlo, i nipoti e tutti i parenti e amici.

Il funerale verrà celebrato mercoledì 4 maggio alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Vado Ligure