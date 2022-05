Concorso infermieri, via alle prove per 700 assunzioni a tempo indeterminato

Sono iniziate questa mattina le prove scritte del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 700 infermieri indetto da Alisa. Il concorso si svolge presso l’RDS Stadium Fiumara di Genova in Lungomare Canepa ed è suddivisa in tre sessioni (due nella giornata di oggi 4 maggio alle 8 e alle 14, una nella giornata di domani, 5 maggio alle 8).

Sono 6110 i candidati che sono stati ammessi. L’esito della prova sarà pubblicato sul sito web di Alisa nella sezione ‘concorsi’, al termine delle valutazioni della commissione.

“Il concorso – ha affermato Giovanni Toti, presidente e assessore alla sanità di Regione Liguria – ci consente di proseguire il piano di assunzioni destinate alla sanità, con l’obiettivo di rendere da una parte più efficiente tutto il sistema, dall’altro di garantire stabilità e certezze con assunzioni a tempo indeterminato ai lavoratori. La pandemia ci ha mostrato quanto sia fondamentale rafforzare la sanità, con assunzioni e personale qualificato. Questo concorso, come quello per oss che si è svolto la scorsa settimana, vanno in questa direzione”.