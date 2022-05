Anche Alassio in lutto per la scomparsa di Adele Andreis, vedova di Carlo Casalegno

Carlo Casalegno, assieme alla famiglia, raggiungeva spesso ad Alassio per trascorrere le suo vacanze estive. Aveva stretto amicizia con Romano Strizioli, allora corrispondente dello stesso giornale torinese dalla Riviera Ligure.

L’ambiente culturale alassino ricorda in particolar modo anche la signora Dedi che, dopo la morte tragica del marito, frequentava la Biblioteca Civica accompagnata dal prof. Pier Franco Quaglieni del Centro Pannunzio per ricordare la figura del suo Carlo e difenderne il rispetto e la memoria, soprattutto quando si ventilava una parziale amnistia per i suoi assassini. L’ultima sua visita alla Biblioteca fu nel novembre del 2007, nel trentennale del tragico delitto.

Aveva 96 anni. Ad annunciare la triste notizia è stato il figlio Andrea, con i nipoti Nicola e Roberto, Arianna e Carlotta e i pronipoti Cecilia, Tommaso e Beatrice. L'ultimo saluto si terrà domani, venerdì 6 maggio, alle ore 11.30, nella parrocchia di San Secondo in Torino.