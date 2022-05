Arrestato il "rapinatore dello spray": in manette un 32enne napoletano. L'ultimo "colpo" a Borghetto

Il modus operandi pare fosse consolidato da tempo, con diversi "colpi" già effettuati in passato: far annusare uno spray narcotizzante con la scusa di testare una essenza per poi indurre alcune donne a prelevare contanti agli sportelli bancomat e consegnarglieli.

L'ultimo di questi episodi, capitato a Borghetto Santo Spirito i primi giorni dell'aprile scorso raggirando una 30enne di origine paraguayana che gli aveva consegnato 150 euro, gli è stato fatale per cadere nella rete di indagini costruita dai carabinieri della stazione borghettina, in collaborazione con la radiomobile di Napoli.

A finire nei guai è stato un 32enne residente nel capoluogo campano, a seguito della denuncia sporta dalla malcapitata che ha dato via al lavoro dei militari dell'Arma, il quale li ha presto condotti all’indagato resosi, come detto, già responsabile di episodi simili.

Il giovane è stato bloccato dai militari della radiomobile di Napoli nella giornata di ieri, 4 maggio, condotto agli arresti domiciliari e messo a disposizione del giudice per rispondere al reato di rapina. Va comunque sottolineato come il procedimento è attualmente nella fase preliminare e i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.

I carabinieri richiamano l’attenzione su tale metodica utilizzata per commettere le rapine, invitando i cittadini alla massima cautela nel caso di approccio da parte di sconosciuti e a chiamare immediatamente il 112 in caso di percezione di situazioni pericolose.