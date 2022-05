"+Cairo", il candidato sindaco Fulvio Briano presenta la lista: "Squadra affidabile, giovane e molto preparata"

Civica, senza simboli, sostenuta dal Partito Democratico. Nel pomeriggio odierno il candidato sindaco Fulvio Briano ha presentato la lista "+Cairo" nei locali della SOMS “G.C. Abba”.

Un progetto concreto con obiettivi precisi. La lista Briano punta a rilanciare il tessuto economico della città, i servizi e in particolare, quelli legati alla sanità pubblica: "Abbiamo voluto unire esperienza e novità, assicurando rappresentanza a tanti settori della comunità e un equilibrio tra donne e uomini presenti in pari modo. E’ una squadra affidabile, giovane, molto preparata: la scelta migliore per affidare il futuro di Cairo".

"La nostra proposta vuole essere alternativa all’ordinaria amministrazione e all’atteggiamento passivo di questi anni che condanna la città a un lento declino. Negli ultimi 5 anni Lambertini si è limitato al compitino. Mettiamo a disposizione nuove idee ed energie per migliorare Cairo e la vita dei cairesi. La verità è che non possiamo più permetterci di gestire passivamente l’esistente”, spiega Briano.

La priorità numero uno è il lavoro: "La creazione di occupazione e opportunità esige un ruolo attivo dell’Amministrazione comunale. Il lavoro si crea attraendo le imprese, dando servizi a quelle esistenti, introducendo hi-tech e impegnandosi per portare i fondi, anche del Pnrr, in città. La Giunta attuale fino ad oggi non ha fatto nulla in questo senso" aggiunge Briano.

“Con i nostri ragazzi e le nostre ragazze poi dobbiamo essere credibili. Permettere loro un futuro a Cairo vuol dire anche impegnarsi per garantire contratti in regola e stipendi economicamente competitivi e lo possiamo fare solo se sapremo rilanciare un’economia in difficoltà”.

"Un secondo punto tra i tanti che realizzeremo è una svolta energetica per garantire risparmio in bolletta ai cairesi. Cairo può essere protagonista di una svolta green attraverso la creazione nel territorio comunale di Comunità Energetiche Rinnovabili. Sono impianti fino a 200 kW di produzione di energia green che può essere messa a disposizione degli aderenti della comunità stessa".

"Molti sono gli esempi virtuosi di comuni italiani che si sono fatti promotori di questo meccanismo. I cittadini, le imprese e le associazioni che aderiscono hanno un grande risparmio sulla bolletta. Trovare e mettere a disposizione della città idee ambiziose come questa è il compito di un sindaco".

"Pensiamo a un nuovo Piano per dare valore agli edifici e agli spazi pubblici. Con le

idee si può migliorare la città, renderla sostenibile a livello ambientale e fare tornare a crescere la curva dei valori immobiliari. Un’amministrazione comunale moderna – chiosa Briano - si deve occupare della valorizzazione dei suoi spazi ed edifici pubblici, ascoltando la cittadinanza. Palazzo di città, Piazza della Vittoria, il vecchio palazzetto dello sport di via XXV Aprile. Si può dare un nuovo volto a Cairo".

"La lista civica +Cairo, che sta proseguendo una campagna di ascolto che ha coinvolto tantissimi cittadini, ha definito delle priorità per rilanciare il tessuto economico della città, la sua riqualificazione anche in termini ambientali e il rafforzamento dei servizi, a partire da quelli legati alla sanità pubblica" conclude Briano.