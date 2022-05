Savona, murale nel complesso del San Giacomo. Anselmo (Art. Uno): "L'opera rappresenta la lotta partigiana"

"L'ex assessore allo sport del comune di Savona, evidentemente ancora sconvolto dalla batosta elettorale, invece di scusarsi continuamente con i savonesi per i pessimi risultati della sua giunta, non trova meglio che commentare (non capendo neppure il significato dell'opera) uno stupendo murales da qualche mese presente presso le strutture del Circolo Artisi di Savona". Cosi commenta in una nota Simone Anselmo, segretario provinciale di Articolo Uno.

"Un Circolo che ricordiamo è dedicato ad Amilcare Artisi Partigiano e combattente a cui la nostra provincia, e non solo, deve molto. Troviamo vergognoso e indecente che un ex assessore di una città medaglia d'oro alla Resistenza sia scandalizzato da un'opera che rappresenta la lotta partigiana, infatti vogliamo ricordare a Scaramuzza che quello disegnato non è un militare ma un Partigiano, più precisamente un Partigiano di una brigata garibaldina visto il fazzoletto rosso, combattenti che sono morti per la nostra libertà e che hanno usato le armi per far sì che chiunque, anche chi probabilmente farebbe meglio a star zitto, possa esprimere liberamente le sue idee, tutte tranne un'idea che tale non è come diceva il nostro ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il fascismo".

"Il murales comunque ha avuto un ulteriore merito, far conoscere all'assessore l'esistenza del complesso monumentale San Giacomo, peccato l'abbia scoperto solo ora altrimenti chissà nei cinque anni in cui è stato in Giunta poteva far qualcosa per ridare questa storica struttura alla nostra città" prosegue.

"La sezione provinciale di Art. Uno esprime la massima solidarietà al circolo Artisi, ed in particolare alla sua presidente Paola Urbani, al segretario Giorgio Barisone nipote di Amilcare Artisi e al gestore Stefano Filippi" conclude Anselmo.