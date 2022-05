Andora, soddisfazione per il terzo posto alla 19^ edizione di "Fior d’Albenga"

Soddisfazione per il premio ottenuto dall’aiuola di Andora alla 19^ edizione di "Fior d’Albenga" che ha conquistato il terzo posto e un premio di 500 euro che il comune di Andora annuncia di voler destinare a progetti didattici per i giovanissimi, dedicati alla conoscenza dell' agricoltura tradizionale, che saranno annunciati a breve.

“Siamo felici che la nostra aiuola sia stata fra le più votate fra le otto partecipanti al concorso e per i complimenti ricevuti dagli esperti per la qualità dell’allestimento, fatto prevalentemente con piante e fiori, che è riuscito ad accomunare i panorami del film Il Postino di Troisi a quelli liguri e andoresi in particolare – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Maria Teresa Nasi che ieri ha presenziato, in rappresentanza del Comune di Andora, alla premiazione avvenuta ad Albenga – Complimenti alla C.O.A. e all’architetto del paesaggio Anna Bianco per la realizzazione che ha conquistato il pubblico e gli esperti".