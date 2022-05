Celle Ligure, dopo due anni di stop causa Covid torna la processione per l'apparizione di San Michele (FOTO)

E tornata questo pomeriggio dopo due anni di stop causa Covid a Celle Ligure la tradizionale processione per celebrare l'apparizione di San Michele Arcangelo, patrono del comune cellese la cui festa viene festeggiata il 29 settembre.

Dopo i vespri, la processione, con gli artistici crocefissi, ha seguito il classico percorso lungo le vie del paese partendo dall'oratorio della Chiesa: via Delfino, Via Colla, Via Boagno, Via Consolazione, via IV Novembre con il ritorno infine alla chiesa intitolata al Santo Patrono.

Hanno partecipato, oltre naturalmente alle istituzioni, la banda musicale G.L. Mordeglia e le confraternite che hanno trasportato per il paese i crocifissi.

Domani, 8 maggio, giorno dell'apparizione, verrà celebrata la Santa Messa nell'oratorio dalle ore 21.00.