Cibus 2022 “Albenga in tavola gourmet” si conferma punto di riferimento della gastronomia d’eccellenza (FOTO e VIDEO)

Quattro giorni tra i profumi e i sapori più buoni e ricercati al mondo, quelli targati “Made in Italy”. Questo è Cibus - il salone internazionale dell’alimentazione, la più importante fiera dedicata all’agroalimentare italiano: per quattro giorni, a Parma (il cuore della food valley) si trovano istituzioni, associazioni di categoria, aziende e professionisti del settore per delineare insieme le future strategie per il food business, con uno sguardo rivolto al futuro e all’innovazione.

Tantissime le persone che hanno curiosato nei 7 padiglioni della fiera alla ricerca delle più interessanti novità 2022, a partire ovviamente dagli addetti al lavoro del settore che si ritrovano anno dopo anno a Parma per questo imperdibile appuntamento.

Tra le aziende presenti a Cibus c’era anche Albenga in tavola Gourmet, l'azienda di Ceriale di Mauro Sandri presente al Salone nel settore innovativo del “Gusto & ingredienti”, non solo con i nuovi preparati, ma anche con tutti i prodotti inseriti in catalogo nelle linee fresco e gelo e commercializzati con diversi marchi.

I prodotti con la zucca di Rocchetta sono nati dall’accordo con l'Associazione Produttori della Zucca di Rocchetta con l’obiettivo di raggiungere una clientela più ampia, che vuole conoscere gli antichi sapori e saperi della nostra tradizione alimentare. In numerosi esercizi commerciali della Liguria, in particolare del savonese e della valle Bormida si possono trovare i gustosi piatti pronti come torte salate, risotti, lasagne e creme vellutate preparati da “Albenga in tavola gourmet” e distribuiti dalla catena “Sottozero”.

La presenza nell’importante fiera internazionale del Cibo permetterà di incontrare una nuova clientela, che sempre più numerosa cerca la buona cucina e sapori autentici. Prodotti gustosi e dal sapore unico grazie anche all’utilizzo di una farina speciale come il Miscuglio di Aleppo e l’aggiunta della Cipolla egiziane ligure.

Albenga in tavola, che è un punto di riferimento nella selezione e distribuzione di pregiati alimenti in Liguria e in tutta Italia, rifornendo prestigiosi ristoranti e negozi e supermercati, ha ampliato in questo modo la gamma della sua gastronomia d’eccellenza sempre legata al territorio ed intrecciata con le suggestioni culturali. Non solo gli ortaggi della piana d’Albenga, ma prodotti agricoli di tutta la regione e preparazioni tradizionali come il Turtun della Valle Nervia.