Raccolta rifiuti porta a porta a Savona, il comune tira dritto sull'aggiudicazione, ma se Sat-Iren chiederanno la sospensiva?

Con una determina dirigenziale del dirigente Marco Delfino il settore lavori pubblici del comune di Savona ha disposto che la selezione per l'affidamento per 15 anni del futuro servizio di raccolta a porta a porta dei rifiuti e l'acquisizione al 49% delle quote della società Sea-s Srl di proprietà di Ata, si è svolta regolarmente.

Con l'approvazione dei verbali delle sedute pubbliche e riservate da settembre 2021 a gennaio 2022 e dell'apertura delle offerte economiche dello scorso 16 febbraio, da giovedì scorso è diventata così definitiva l'aggiudicazione del bando al raggruppamento di imprese Egea Ambiente Srl con sede ad Alba, Docks Lanterna Spa di Genova e IdealService Soc. Coop di Pasian di Prato.

La procedura per l'affidamento potrà così andare avanti, anche se non mancano i dubbi legati al ricorso presentato dai terzi classificati Iren Ambiente e Sat Servizi Ambientali Territoriali Spa.

Il raggruppamento temporaneo di impresa si erano infatti opposti all'aggiudicazione provvisoria facendo ricorso contro Palazzo Sisto e le tre aziende che avevano effettuato l'offerta più alta.

Avevano fatto così ricorso contro il comune senza richiedere la sospensiva, sulla composizione della commissione di gara, chiedendo l'annullamento della determina dirigenziale dello scorso 15 ottobre in merito alla nomina dei membri della commissione. Oltre all'annullamento del disciplinare di gara chiedendo di decretare l'inefficacia del contratto stipulato dalla rti classificata al primo posto oltre al risarcimento dei danni subiti. Erano state inoltre avanzate criticità sulla valutazione tecnica dell'offerta con il comune che nel frattempo aveva affidato l'incarico difensivo per il ricorso al Tar all'avvocato Corrado Mauceri.

Ma cosa potrebbe succedere ora? Sat e Iren potrebbero fare un ricorso aggiuntivo sempre al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova chiedendo quella sospensiva che nel primo caso non era stata chiesta.

Il che allungherebbe ulteriormente le tempistiche. Soprattutto se poi il Tar dovesse dare ragione ai ricorrenti. In quel caso il bando potrebbe ripartire da zero.

Altro aspetto: il Tar potrebbe comunque sia respingere il primo ricorso e la richiesta di sospensiva. Difficile invece che Iren e Sat ritirino il ricorso.

Comunque sia Palazzo Sisto ha tirato dritto per la sua strada e da ieri, venerdì 6 maggio, sono iniziati a decorrere i 35 giorni per arrivare, intorno al 10 giugno, all’avvio della fase di stipula del contratto.

L'aggiudicazione degli uffici è stata disposta vista "l'urgenza di procedere al perfezionamento dell'affidamento, stante la necessità di avviare il nuovo servizio in rapporto ai tempi previsti, considerato anche che il periodo di validità dell'offerta del Raggruppamento aggiudicatario è già stato prorogato, allo scopo di evitare la scadenza dell'offerta medesima".

Nel frattempo però i dubbi permangono sul futuro, con i savonesi che giornalmente si ritrovano di fronte ad una pulizia di Savona deficitaria, per i diversi problemi, dalla mancanza di mezzi alla situazione dei lavoratori e diciamolo pure, anche di una non grande attenzione e rispetto verso la città da parte degli stessi abitanti.

La Tari a molti è già arrivata, altri la attendono "con ansia" e pagare una cifra considerevole per un servizio non sempre all'altezza non fa felici i cittadini.