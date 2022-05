Truffa ai danni di una signora alassina smascherata, grazie alle competenze di un giovane militare appassionato di informatica, dai carabinieri della Compagnia di Alassio.

La signora aveva acquistato un televisore di marca per 500 euro, pagati in anticipo. Una volta consegnati i soldi al venditore, però, l'apparecchio promesso non era mai stato consegnato.

Il truffatore è stato individuato in un ragazzo tarantino di 40 anni, il quale è stato denunciato per truffa.