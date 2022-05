Lutto nel mondo ecclesiastico, è scomparso Don Renato Rosso: fu direttore della Caritas diocesana

Il mondo ecclesiastico locale piange la scomparsa di Don Renato Rosso, importante figura della diocesi di Albenga-Imperia.



In passato vice parroco a Borghetto Santo Spirito, parroco del Santa Corona e poi direttore della Caritas diocesana, se n'è andato all'età di 67 anni. Proprio durante l'esperienza negli uffici della diocesi venne indagato per presunta appropriazione indebita, accusa poi decaduta con l'assoluzione in Appello.



Lascia il fratello Luciano, la cognata oltre ai nipoti e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati lunedì 16 maggio, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di San Pio X a Loano. La stessa sede ospiterà il Santo Rosario, domenica 15 maggio alle ore 19.00.