Tentata truffa telefonica ad Albenga: finta operatrice delle Poste a caccia dei dati bancari

Si finge operatrice di Poste Italiane per notificare l’invito a presentarsi in sede ad Albenga al fine di ritirare un assegno e chiede i dati bancari della “vittima”, nel nostro caso una donna che si è insospettita e non si è lasciata raggirare.

I tentativi di truffa si moltiplicano anche nelle modalità e, senza dubbio, la creatività non manca.

Il tentato raggiro è accaduto quest’oggi quando una donna ha ricevuto una telefonata da un numero di cellulare con cui le è stato notificato l’invio di una busta da parte di Poste Italiane con invito a presentarsi in sede ad Albenga per ritirare un assegno dell’importo di 1.800 euro. La finta operatrice postale ha aggiunto che il preavviso avrebbe già dovuto essere arrivato ma, alla risposta negativa da parte della “vittima”, dopo una verifica fittizia, ha comunicato che per errore è stata inviata a un numero civico differente, sebbene nella via giusta. A quel punto, l’impostora ha chiesto i dati bancari per accreditare l’importo direttamente alla signora, ma la donna all’altro capo del telefono si è immediatamente insospettita e ha chiuso la comunicazione bloccando il numero e avvertendo la Polizia Postale.

Digitando su Google il numero del chiamante, la donna ha potuto constatare che diverse persone hanno lamentato lo stesso tipo di modalità per tentare di truffare i malcapitati.

Nel frattempo, in alcuni gruppi whatsapp stanno crescendo le segnalazioni di persone che hanno ricevuto lo stesso tipo di chiamata. Nel dubbio, non rilasciare mai a sconosciuti le proprie generalità e i propri dati bancari.