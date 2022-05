A partire dalla settimana del 23 maggio, cambieranno gli orari di apertura del Palacrociere, il quale aprirà i battenti esclusivamente al pomeriggio dalle ore 13.30 nelle giornate di martedì e giovedì per le vaccinazioni Covid e per i rifugiati ucraini, e il primo e terzo mercoledì del mese per le vaccinazioni pediatriche.

Sarà sempre attiva la modalità open di accesso alla vaccinazione.

Chiusure straordinarie dell'hub il 27 e 31 maggio e il 20 giugno.