Albenga, modulistica di adesione al Palio Storico 2022

Preparativi in atto per il Palio Storico 2022. Lunedì 23 maggio alle ore 21,00 presso l’Auditorium San Carlo si terrà la presentazione della modulistica di adesione al Palio per taverne, attività commerciali, e associazioni.

Ricordiamo che il modulo è già pubblicato sul sito del Comune di Albenga al seguente link (CLICCA QUI). Alla riunione saranno presenti gli amministratori comunali, l’associazione Rievocatori Ingauni e i rappresentanti dei quartieri.

Nei prossimi giorni, inoltre, sarà pubblicato l’avviso pubblico per individuare il realizzatore dello stendardo di San Verano che sarà il simbolo dell’edizione 2022.