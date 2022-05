Savona, si è chiusa l’inchiesta diocesana di beatificazione di Vera Grita

Domenica scorsa al Santuario Nostra Signora della Misericordia si è chiusa la fase diocesana della causa di beatificazione della Serva di Dio e salesiana cooperatrice Vera Grita. Alla giornata hanno preso parte i parenti, alcuni membri dell’Opera dei Tabernacoli Viventi e della Famiglia Salesiana, pellegrini e fedeli. La messa e la sessione di chiusura sono state presiedute dal vescovo emerito e delegato episcopale Vittorio Lupi, il quale nell’omelia ha ripercorso la vicenda umana e spirituale di Vera Grita, ricordando come "attraverso lei Gesù cerca anime piccole, semplici, disposte a mettere al centro della propria vita l'Eucarestia per lasciarsi da lui trasformare in tabernacoli viventi, anime capaci di profonda vita di comunione e donazione ai fratelli".

Il postulatore generale don Pierluigi Cameroni ha presentato il lavoro svolto sia dal Tribunale nell’ascolto dei testimoni sia dalla commissione storica sia dai censori teologi. La documentazione sarà ora consegnata alla Congregazione delle Cause dei Santi a Roma. Hanno portato il loro saluto don Joan Lluís Playà, delegato del Rettor Maggiore per la Famiglia Salesiana, e Domenico Nam Nguyen, salesiano coadiutore e delegato del Rettor Maggiore per l’Associazione dei Salesiani Cooperatori.

La causa di beatificazione e l’Opera dei Tabernacoli Viventi sono un messaggio di speranza sostenuto dall’intercessione della Madre di Misericordia, come Vera Grita stessa ascoltò nel messaggio del 22 settembre 1968: "Non temete, non dubitate. Io Maria Santissima condurrò l’Opera d’Amore del mio Gesù: dove c’è difetto io porto la perfezione, ove c’è dubbio io porto la certezza, dove c’è confusione io misericordia divina, porto ordine. Non si turbino i vostri cuori ma confidino in me, Maria santissima sempre Vergine, che sono Madre e desidero gloria, amore, onore, trionfo per il mio Figliolo Gesù, salvezza e redenzione per tutte le anime".