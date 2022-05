"Contro la violenza sessuale", a Savona arrivano le protagoniste del progetto "Break The Silence"

Appuntamento contro la violenza sessuale e di genere domani, sabato 21 maggio, a partire dalle ore 18, nell'incontro che si terrà presso la libreria Ubik di Corso Italia a Savona con le attiviste del progetto "Break The Silence".

Break The Silence è un progetto contro la violenza sessuale e di genere. L'associazione è stata fondata da alcune ragazze di Genova che, nonostante le peculiarità che caratterizzano ognuna di loro, hanno un obiettivo comune: rompere il silenzio. Per questo motivo hanno dato vita alla pagina Instagram breakthesilence_ita , per dare voce a chi l’ha persa, a coloro alle quali è stata rubata, a chi non riesce a farsi sentire da sola. Il progetto è diventato nel tempo un porto sicuro per tutti coloro che sentivano il bisogno di esprimersi e di condividere con qualcuno la loro esperienza di violenza sessuale.