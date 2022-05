Sanremo: in un video tutti gli show cooking di “Aspettando Villa Ormond in fiore”

Nell’ambito della manifestazione “Aspettando Villa Ormond in fiore” promosso da Fondazione Villa Ormond Events e Associazione Ristoranti Tavolozza con sponsor tecnici azienda Ravera Bio di Albenga e Cna Imperia, si è svolta una manifestazione “I fiori nel piatto” dedicata alla cucina con i fiori.

Nel video con le riprese ed il montaggio di di MC- Massimo Cimiotti videomaker possiamo rivedere all’opera nell’ordine:

Paola Chiolini (Balena Bianca- Vallecrosia -IM)

Giovanni Senese (Pizzeria Senese Sanremo -IM)

Federico Scardina (Hostaria del Viale – Albenga SV)

Giancarlo Borgo (Le macine del Confluente- Badalucco- IM)

Clelia Vivalda (Arte e Querce- Monchiero - CN)

Tre giorni con degustazioni e incontri con chef bravissimi e che utilizzano abitualmente i fiori nelle loro preparazioni. Fiori utilizzati come ingrediente che da un sapore ed un gusto nuovo al piatto e non come semplice abbellimento.

A condurre gli incontri due giornalisti enogastronomici Roberto Pisani e Claudio Porchia con un testimonial d’eccezione lo chef attore Stefano Bicocchi, in arte Vito. Non solo show cooking e degustazioni ma anche laboratori che hanno permesso al pubblico di scoprire i gusti e i sapori dei fiori, che sono una vera delizia per il palato.

Ricordiamo inoltre che durante la manifestazione si è svolta anche una interessante e originale Cena di gala con uno storytelling che ha portato i partecipanti nel mondo della cucina con i fiori. Un settore della gastronomia in continua crescita e attrae sempre nuovi appassionati e non solo fra i professionisti della ristorazione.

Per informazioni sull’utilizzo dei fiori eduli in cucina e notizie delle prossime iniziative scrivere a: segreteria@ristorantidellatavolozza.it