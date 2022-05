"Restanza: progettare nelle aree interne", tornano le "ArchiLecture" dell’Ordine degli Architetti

Si svolgerà martedì 24 maggio dalle 18 presso il Teatro Sacco di Savona “Restanza/ Progettare nelle aree interne Un dialogo con Lara Sappa e Fabio Revetria di Officina 82. L'evento si ricollega alla rassegna delle Archilecture, che si sono susseguite negli scorsi anni e che, a causa del coronavirus, erano state sospese.

Questo sarà il primo incontro che Consiglio e Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Savona proporranno al pubblico in presenza nel 2022.

Un evento sia per professionisti che cittadini interessati alla riflessione sulla progettazione delle aree interne del nostro territorio e sul concetto di "restanza" in contrapposizione all'"erranza", restare e partire: “l'essere rimasto, non è atto di debolezza né atto di coraggio, è un dato di fatto, una condizione, ma anche l'esperienza dolorosa e autentica dell'essere sempre fuori posto. Una volta c'era il sacrificio dell'emigrante e adesso c'è il sacrificio di chi resta. Oggi i giovani sentono che possano esserci opportunità nuove, altri modelli e stili di vita, e che questi luoghi possono essere vivibili. E' finito il mito dell'altrove come paradiso. L'etica della restanza è vista anche come una scommessa, una disponibilità a mettersi in gioco e ad accogliere."

“E’ un tema dibattuto, soprattutto dopo il Covid” dice Matteo Sacco Presidente dell’Ordine “Ed è una riflessione importante per il nostro entroterra, ma anche per i piccoli borghi costieri, protagonisti della lotta allo spopolamento”. Lo Studio piemontese nasce nel 2007 come bottega artigiana di idee e si occupa di restauro, recupero, interior design, progettazione paesaggistica, scenografia e allestimento museale.

Nel 2018 Officina82 ha partecipato alla 16a Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia con il progetto Cabanon selezionato dal curatore del Padiglione Italia Mario Cucinella per raccontare esempi virtuosi di architettura contemporanea nelle aree interne del paese delle quali presenteranno una selezione martedì 24 maggio al Teatro Sacco. Ingresso libero con mascherina FFp2 fino ad esaurimento dei posti a sedere. Per info: architetti@savona.archiworld.it.

