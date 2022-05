Calizzano: consegnato encomio a Enrico Mozzoni e Carlo Danna, componenti storici dell'amministrazione comunale

Un momento di saluto e ringraziamento per l’impegno e la costanza prestata a favore della comunità a due componenti storici dell’amministrazione comunale calizzanese. La cerimonia simbolica si è tenuta nella giornata di ieri prima del Consiglio comunale, l'ultimo prima del rinnovo elettorale previsto per il prossimo 12 giugno.

L'architetto Carlo Danna ha ricoperto il ruolo di amministratore comunale calizzanese per oltre 25 anni, dal 1975 al 1990 come componente della giunta, dal 90 al 95 e poi ancora in quest’ultima consiliatura, come consigliere comunale. Nel frattempo dal 2005 al 2015, su nomina del Consiglio comunale, ha ricoperto il delicatissimo ruolo di presidente della casa di riposo 'A. Suarez'.

Il dottor Enrico Mozzoni invece, è stato sindaco di Calizzano dal 2002 al 2012 e poi ancora consigliere comunale capogruppo in quest’ultima consiliatura, dopo essere stato per 23 anni sindaco del comune di Bardineto.

L'amministrazione comunale ha consegnato ai due consiglieri una nota di ringraziamento ed encomio, quale attestato di riconoscenza per l’impegno e la dedizione prestate nel servizio della 'cosa pubblica'.