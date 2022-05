Autostrade, Brunetto (Lega): "Dal Consiglio regionale ok al potenziamento del casello di Orco Feglino"

“L’assemblea legislativa della Liguria ha votato a favore dell’ordine del giorno che impegna la giunta regionale a intervenire presso la Società Autostrada dei Fiori e presso il Ministero delle Infrastrutture al fine di favorire l’elaborazione di uno studio di fattibilità atto a realizzare il completamento del casello di Orco Feglino. Oggi, infatti, la struttura è agibile soltanto in entrata e in uscita da e per Genova. Ricordo che il Comune del Ponente ligure è punto di partenza per raggiungere l’Alta Via dei Monti Liguri, la popolazione residente e i turisti per urgenze sanitarie usufruiscono dell’ospedale S. Corona di Pietra Ligure, il traffico pesante è costretto a utilizzare lo svincolo di Finale Ligure e la SP 27. Attraverso il potenziamento del casello di Orco Feglino, con entrata e uscita per e da Ventimiglia, si ridurrebbero i disagi autostradali, si accorcerebbero notevolmente i tempi di soccorso delle persone e si ridurrebbe il traffico nei centri abitati della zona. Ricordo che ho sottoscritto l’ordine del giorno a firma congiunta con i colleghi Roberto Arboscello e Angelo Vaccarezza”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto.