Piaggio Aero, Ripamonti: "Soddisfatto per la formalizzazione dell'ordine di altri sei P.180, grande impegno della Lega"

“Sono molto soddisfatto per la formalizzazione dell'ordine per Piaggio Aerospace, che consta di ulteriori sei esemplari del P.180 Avanti Evo da destinare alle Forze Armate. Si consolida così quel necessario processo di ammodernamento dei velivoli al momento utilizzati da Carabinieri, Esercito, Marina e Aeronautica Militare. Si conclude con successo, dunque, il percorso di messa a terra dei 780 milioni di euro destinati all’azienda, fondi necessari a garantire la continuità produttiva in questa fase commissariale e che consentono altresì una boccata di ossigeno anche per Laerh di Savona. Insieme ai colleghi di partito Bruzzone e Foscolo, ho seguito tutto l'iter che ha portato a questa gradita conclusione, anche rendendomi disponibile ad incontrare le parti sindacali, con l'intento di salvaguardare un patrimonio fondamentale e strategico dal punto di vista industriale e sociale qual è quello rappresentato da Piaggio. Un sincero ringraziamento va al sottosegretario Stefania Pucciarelli, che aveva garantito massima collaborazione da parte del governo in occasione della sua recente visita agli stabilimenti industriali. La Lega continuerà a difendere tutti quei distretti economici che il mondo ci invidia per la loro capacità produttiva, consapevole che è proprio dal loro rafforzamento che passa la ripartenza del Paese e della nostra economia".



Così il senatore savonese della Lega Paolo Ripamonti, vicepresidente della commissione Industria a Palazzo Madama.