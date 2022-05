PNRR, Muzio (FI): "Più sostegno alla progettazione dei piccoli Comuni, la Regione superi i limiti del fondo rotativo"

“I bandi del PNRR hanno stimolato un’attività progettuale rilevante da parte dei Comuni, ma hanno altresì messo in evidenza il fatto che quelli più piccoli, che non hanno al proprio interno un’adeguata struttura per poter sviluppare progetti esecutivi finanziabili dal PNRR, dovrebbero essere maggiormente sostenuti. Finanziare la progettazione è assai complesso, ma credo che la Regione, che in questi anni ha già compiuto passi rilevanti sul tema, debba valutare la possibilità di ulteriori interventi. Penso in particolare che sia necessario, in sede di programmazione di Bilancio, superare la logica rotativa del fondo per la progettazione, che prevede la restituzione della somma erogata anche in caso di non ammissione dei progetti a finanziamento, con conseguente esposizione a carico dei Comuni. Ritengo opportuno, attraverso un percorso giuridicamente sostenibile, garantire risorse a fondo perduto”. E’ quanto propone il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione di studio sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Il PNRR – prosegue - ha messo a disposizione anche degli Enti locali una quantità notevole di risorse, che però per tramutarsi in opere e interventi concreti sul territorio necessitano di adeguati strumenti, in primis finalizzati proprio alla progettazione. In assenza di tali strumenti vi è il rischio di vanificare una grande opportunità per il nostro Paese e per i piccoli Comuni, che rappresentano anche storicamente la spina dorsale della nostra terra e che meritano di essere sostenuti e valorizzati al massimo grado”, conclude il capogruppo di Forza Italia.