Andora, nuova direttrice per la farmacia comunale "Val Merula": è la dottoressa Antonella Alessandri

È la dottoressa Antonella Alessandri la nuova direttrice della Farmacia Comunale Val Merula di Andora. È risultata, infatti, vincitrice del concorso indetto dall'A.M.A. per sostituire il dottor Fabio Piccinino che ha lasciato Andora per un altro incarico.

"Gli andoresi già conoscono la sua professionalità, dimostrata in 13 anni di attività a Molino Nuovo e confermata dagli esiti del concorso - ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis nel corso di una visita di saluto per il nuovo incarico - A lei e ai suoi collaboratori i migliori auguri di buon lavoro certo che sapranno rispondere alle esigenze dei cittadini proponendo servizi sempre innovativi".

Il Presidente dell’A.M.A., l'avvocato Fabrizio De Nicola, che ha accompagnato il primo cittadino, ha rinnovato, con profonda stima, alla nuova direttrice della Farmacia Val Merula, le più sentite congratulazioni per l’importante incarico assunto, augurandole al contempo un futuro sempre ricco di soddisfazioni professionali.

Parole di stima sono arrivate anche dal Presidente del consiglio Comunale, Daniele Martino che ha anche la delega alla Sanità: "Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro alla dott.ssa Alessandri - ha dichiarato - la sua disponibilità e cortesia, unite alla sua competenza e capacità, costituiscono la conferma di come la farmacia comunale sia un importante punto di riferimento per il territorio. Con l'ausilio di tutto il personale della farmacia, molto competente e assai preparato, sono certo che migliorerà il già lodevole servizio che è stato offerto in questi anni".