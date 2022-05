Toirano, nuova viabilità in zona Orti Pagliacci: i lavori entrano nel vivo

Entrano nel vivo i lavori di realizzazione della nuova viabilità urbana nella zona Orti Pagliacci, nel comune di Toirano. Lunedì 13 giugno, infatti, le ruspe inizieranno gli scavi a partire dall’innesto della nuova strada su via Costa: l’intervento più delicato per raccordare le quote stradali in progetto rispetto alle esistenti.

Tale progetto stradale nasce dalla oggettiva necessità di garantire alla borgata, nata negli anni nella zona Orti Pagliacci, una viabilità sicura di collegamento con il resto del paese.

L’attuale ponte di collegamento tra la Borgata e il centro abitato, oggetto dei lavori del Lotto 1, è stato interessato di recente da interventi di risanamento corticale delle strutture; ciò al fine di permetterne il transito degli automezzi e dei pedoni nella fase propedeutica alla realizzazione della viabilità alternativa.

La nuova viabilità oggetto del secondo lotto d’intervento, si estenderà per circa 190 ml e permetterà di eliminare la criticità strutturale e idraulica del ponte sul Torrente Varatella, collegando la Borgata con la Via Costa, tramite un’arteria ad una corsia avente una larghezza di 300 cm. Sono altresì previste opere di completamento della sistemazione stradale quali muri di contenimento, rilevati e scavi; la superficie carrabile è prevista in conglomerato bituminoso.

Lungo il tracciato sono previsti due allargamenti che avranno la funzione di sosta e manovra dei veicoli in caso di incrocio.

Per quel che riguarda i sottoservizi, si prevede la posa di cavidotti flessibili per futura installazione di illuminazione pubblica e relativi pozzetti; che faranno parte del successivo intervento conclusivo, Lotto 3.

Per mitigare il più possibile l’opera con il contesto rurale locale il tratto stradale costituirà una strada di viabilità minore, catalogata come strada locale tipo “F”, secondo quanto prescritto dall’art. 2 del Codice della Strada.

In termini di tipologia di traffico veicolare previsto, si segnala la prescrizione di ammissibilità ai soli veicoli con massa non superiore a 5 tonnellate (per la quale sarà predisposta opportuna segnaletica verticale). Il traffico veicolare sarà del tipo senso unico alternato con opportune piazzole di sosta che ne permetteranno il deflusso.

Tale opera è stata finanziata dalla Regione Liguria mediante il fondo Strategico Regionale (art. 41 L.R 34 del 2016), la durata del cantiere dal 13 di giugno sarà di circa 3 mesi, salvo complicazioni. Il costo dell’opera è di circa 130.000,00 euro.

"Sono molto soddisfatto - commenta il sindaco De Fezza - in quanto quest’opera rappresenta una soluzione ad un problema di viabilità mai affrontato negli anni, in una borgata di residenti toiranesi. Con la nuova viabilità e il passaggio definitivo delle aree si aggiungono importanti tasselli nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana del nostro paese; l’inizio delle opere strutturali ha visto tutta una serie di lavori propedeutici all’ottenimento delle aree da parte dei privati e di opere accessorie alla viabilità. Ora possiamo finalmente vedere le macchine operatrici in azione".