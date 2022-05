Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita, flash mob del Comitato Famiglie 162 ad Albissola

Flash mob del Comitato Famiglie 162 in piazza Tullio ad Albissola Marina. L'appuntamento è fissato per il prossimo 29 maggio alle ore 10 di fronte ai bagni "La Flaca".

"Per una effettiva applicazione della legge 18/2009 convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità chiediamo progetti di vita indipendente personalizzati e partecipati e adeguati sostegni" spiegano dal Comitato.

"La recente Legge Delega in materia di disabilità, votata dal Parlamento a dicembre 2021, rappresenta un’occasione unica di rinnovamento e riorganizzazione dei servizi socio assistenziali del nostro Paese e di reale applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità".

"La direzione indicata dalla Legge Delega è di attuare progetti di vita personalizzati e partecipati e di prevenire l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità. Il Governo sta ora lavorando per emanare i decreti attuativi: è indispensabile dire con forza che rivendicano il diritto di poter scegliere i progetti personalizzati alternativi all'istituzionalizzazione. Con le “rette” si continuano a finanziare posti in strutture. Basta luoghi “speciali”. Noi chiediamo che le persone con disabilità, insieme alle loro famiglie, possano scegliere dove, come e con chi vivere e che sia garantito il diritto di vivere nel mondo di tutti, senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri" concludono dal Comitato.