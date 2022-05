Lettera al direttore: "Vasta zona di Savona a lungo senza corrente per due volte in meno di 48 ore"

Nuovamente oggi 30 maggio, come già accaduto sabato sera 28 maggio, tutta una vasta zona di Savona è rimasta per oltre un'ora senza energia elettrica.

Silenzio assordante da parte di tutti i canali di informazione locale e delle "Istituzioni", nonostante oltre 200 utenze interessate. Sembra che non fornire energia elettrica per oltre un'ora (per due volte in meno di 48 ore) ad una vasta parte della città non rientri nella fattispecie di interruzione di pubblico servizio e neppure di quella di violazione delle più elementari norme di sicurezza.