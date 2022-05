Processo Tirreno Power, l'ingegner Fruttuoso l'indagine epidemiologica era superflua: "Inquinamento nel savonese sempre al di sotto dei limiti"

Lo ha affermato oggi in aula Giancarlo Fruttuoso ingegnere, docente all’università di Pisa, esperto di problematiche relative all’impatto ambientale. I valori limite stabiliti dalla comunità scientifica erano ben più alti di quanto riscontrato, quindi non vi era nessun motivo per indagare sullo stato di salute della popolazione.

L’inquinamento nel savonese è sempre stato così basso e al di sotto dei limiti fissati per la protezione delle persone e dell’ambiente che in base alle norme nemmeno c’era motivo di fare un’indagine epidemiologica.

Ad esempio, nella centralina di Quiliano i modelli attribuivano il 50% del biossido di zolfo alle emissioni di Tirreno Power. Eppure dopo la chiusura dei gruppi i dati dicono che non c’è stata nessuna variazione sostanziale, e così per tutti i cinque anni successivi. Nessun cambiamento significativo vi è stato nei dati di per SO2, NOx o polveri misurati negli anni precedenti e successivi alla chiusura dei gruppi per tutte le centraline.