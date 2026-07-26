Addio a Franco Mauro Icardi, dal missionariato in Africa alle biblioteche di Cairo e Cengio

È morto a 82 anni Franco Mauro Icardi, figura molto conosciuta e apprezzata in Val Bormida. La sua è stata una vita dedicata all’impegno, alla conoscenza e alla ricerca: dagli anni trascorsi come missionario in Africa fino alla lunga attività di studioso e divulgatore, sempre al servizio della memoria storica attraverso la passione per i libri e la cultura.

Dopo molti anni trascorsi nelle missioni africane, Icardi era rientrato in Italia e aveva vissuto per un periodo a Roma, anche negli ambienti del Vaticano. In seguito aveva scelto di abbandonare il ministero sacerdotale e di dedicarsi alle sue grandi passioni: la storia, la lettura e la divulgazione culturale.

A Cairo Montenotte era diventato un volto conosciuto della biblioteca comunale, luogo che aveva frequentato e animato per anni con competenza e passione. Grande appassionato di storia, aveva approfondito in particolare il periodo napoleonico, al quale aveva dedicato studi e pubblicazioni.

Negli ultimi anni aveva proseguito il suo impegno culturale a Cengio, dove era direttore della biblioteca comunale, continuando a promuovere la conoscenza e il valore della memoria storica del territorio.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti lo avevano conosciuto e apprezzato per la sua cultura, la disponibilità e la dedizione con cui aveva sempre condiviso il proprio sapere.

Franco Mauro Icardi è mancato presso l’ospedale “Santa Croce” di Cuneo. I funerali si svolgeranno lunedì 27 luglio alle 15.30 nella chiesa di Santa Barbara a Cengio Stazione. La veglia di preghiera si terrà domenica 26 luglio alle 20.30 sempre nella stessa parrocchia.