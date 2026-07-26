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Cronaca | 26 luglio 2026, 16:01

Violento incidente sull'Aurelia ad Alassio, il 19enne è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata

Il classe 2007 era in sella alla sua moto quando per cause da accertare ha perso il controllo

Violento incidente sull'Aurelia ad Alassio, il 19enne è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata

E' ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il 19enne vittima di un grave incidente stradale ad Alassio.

Il giovane, E.M.A., della provincia di Cuneo, era in sella alla sua moto quando per cause da accertarsi ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi intorno alle 6.30 contro il guard rail sull'Aurelia in via Giancardi.

Immediato era stato l'intervento sul posto dell'automedica del 118 e della Croce Bianca di Albenga che aveva trasportato il ferito, intubato, in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio pietrese.

Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi del caso.

Luciano Parodi

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