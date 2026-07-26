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Cronaca | 26 luglio 2026, 11:25

Maltempo, cadono massi sulla Sp2 ad Ellera: attivato il senso unico alternato

La Provincia ha posizionato un semaforo. Nessun danno a persone e cose

Questa notte a seguito delle violenti piogge si è verificato uno smottamento di lieve entità ad Albisola Superiore sulla strada provinciale SP2 in direzione Ellera al km 3+800.

Qualche masso è infatti caduto sulla sede stradale.

"L'intervento del personale tecnico dell'Ente Provincia è stato tempestivo ed è consistito in prima istanza nel posizionamento di un impianto semaforico e nell'attivazione di un senso unico alternato che hanno garantito, sull'emergenza, il recupero di una condizione di sicurezza" spiega l'assessore Calogero Massimo Sprio.

Il semaforo resterà attivo fino al termine delle verifiche relative alla staticità della parete e all'assenza, allo stato attuale, di ulteriori pericoli di caduta massi.

Luciano Parodi

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