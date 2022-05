Spaccio di cocaina sull'asse Imperia-Diano Marina e Albenga, i Carabinieri eseguono 9 misure cautelari

Compariranno oggi dal gip per i 9 indagati coinvolti un’operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Imperia volta al contrasto dello spaccio di droga. Nei giorni scorsi il gip Massimiliano Botti, ha emesso l’ordinanza accogliendo parzialmente quanto richiesto dalla procura.

Nello specifico uno straniero, E.B, albanese di 28 anni, è stato colpito dalla misura cautelare in carcere mentre per sette persone è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza e nello specifico per F.P., 37 anni di Andora, G.S., 52enne di San Lorenzo al Mare, M.G., 41 anni di Loano, L.C., 31 anni di Imperia, M.P., 50 anni di Imperia, A.G., 28enne albanese di Diano Marina, e I.N., 32enne albanese di Cervo.