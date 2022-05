Spotorno e la Liguria perdono uno dei loro più noti poeti dialettali: a 76 anni è morto Giuliano Meirana

Lutto nel mondo della letteratura dialettale ligure. All'età di 76 anni si è infatti spento lo spotornese Giuliano Meirana, autore di poesie nato e vissuto nella cittadina rivierasca ma noto in tutta la nostra Liguria.

Nel 1974 vide la luce la sua prima raccolta di versi in italiano dal titolo "Briciole", mentre negli anni Duemila pubblicò, insieme alla casa editrice Coedit, i volumi "Tra vuxi e silenzi", "DE...vëi e de anchêu" e "L'aja ch'a recamma". Numerosi i premi a cui aveva partecipato e i riconoscimenti ricevuti.

Una notizia appresa "con profonda tristezza" dall'Amministrazione comunale spotornese che perde "un caro amico, un cittadino illustre che ha onorato Spotorno e la Liguria con le sue bellissime poesie".

"Giuliano - recita la nota diramata dai membri della maggioranza - era un uomo sensibile e gentile, molto attaccato alle sue radici ed ai luoghi in cui era nato. Negli anni le sue bellissime poesie lo avevano fatto conoscere al di fuori dei confini comunali ed era ritenuto uno dei più grandi poeti dialettali ligure. Poesie che narravano di persone, luoghi e vita quotidiana di una terra che ha profondamente amato e che ben ha saputo descrivere con parole delicate".

"Siamo lieti di averlo potuto incontrare e festeggiare, a febbraio dello scorso anno, in occasione della sostituzione della targa raffigurante una sua bellissima poesia dedicata a Prelo e alla sua gente - ricordano ancora - Successivamente poi, all'inaugurazione del nuovo Comune, era con noi per la posa di un'altra sua opera, in bella mostra nell'ingresso principale. Omaggi doverosi e sentiti per un grande cittadino che, con la sua voce gentile, ha saputo rappresentare al meglio la nostra terra".

"La nostra affettuosa vicinanza alla figlia Rossella ed al genero Marco. Grazie Giuliano, che la terra ti sia lieve" concludono dall'Amministrazione.

I funerali si terranno giovedì 2 giugno alle ore 10 nella chiesa parrocchiale dell'Annunziata in Spotorno.