Risse, degrado e corse illegali a Savona, interpellanza di Fratelli d'Italia: "Cosa intende fare l'amministrazione?"

Un'interpellanza per chiedere al sindaco Marco Russo e all'assessore Barbara Pasquali e Riccardo Viaggi per chiedere quali iniziative ha intrapreso il comune di Savona per contrastare le risse in Darsena e il degrado in alcuni quartieri della città.

A presentarla nel prossimo consiglio comunale saranno i consiglieri di Fratelli d'Italia Massimo Arecco e Renato Giusto.

"Da tempo che, in vari punti della città, sono avvenute risse, litigi violenti, ripetuti episodi di turbamento della quiete pubblica. La Darsena, il quartiere di Santa Rita ed il centro città sono le zone nelle quali si segnalano le maggiori violazioni - spiegano i due consiglieri di FdI - In Via dei Mille ed in Via Famagosta si ha notizia che, di notte, stanno avvenendo corse illegali di auto lanciate a forte velocità.

"In molti punti della città dormono all'addiaccio persone senza fissa dimora e il degrado e la sporcizia sono equamente distribuiti nei quartieri - proseguono Arecco e Giusto - In particolare nella Darsena, i residenti lamentano musica ad altissimo volume fino a notte fonda, sporcizia, auto in divieto di sosta, risse tra baby gang, minzioni ovunque, alcuni dehors sarebbero mantenuti in non adeguate condizioni di sicurezza e decoro".

I due esponenti del partito di Giorgia Meloni chiedono quindi al primo cittadino di Savona e l'assessore competente di conoscere nel dettaglio quali sono le attività programmate dall'amministrazione in merito all’assistenza delle persone senza fissa dimora che vivono all'addiaccio; all'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza in città; al contenimento ed al contrasto del fenomeno delle baby gang; al contrasto del fenomeno della sosta selvaggia in particolare in Darsena; alla prevenzione delle corse illegali di auto che starebbero avvenendo in varie parti della città; al controllo del rispetto dei regolamenti per coloro che suonano all'aperto, fino a notte tarda, in particolare in Darsena; al controllo sui locali, per prevenire eventuali somministrazioni di alcolici ai minori; alla verifica sulle condizioni igieniche, di sicurezza e decoro degli spazi del suolo pubblico assegnati in concessione in Darsena.