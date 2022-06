Finale, il "Migliorini-Da Vinci" tiene vivo il ricordo di Janira: consegnate le borse di studio nel suo nome (FOTO e VIDEO)

Un'edizione da record. Così si può senza dubbio definire quella targata 2022 di "Una torta per Janira", l'iniziativa benefica organizzata da ormai diversi anni dall'istituto professionale "Migliorini-Da Vinci" di Finale all'insegna del ricordo di Janira D'Amato, sempre molto vivo negli occhi commossi di chi l'ha conosciuta.

Sono infatti state oltre 500 le torte di mele renette (donate dall'azienda piemontese "Al Frutteto" del signor Flavio Griffone), preparate dalle diverse "brigate" di cucina dell'alberghiero finalese guidate dallo chef Barone, vendute e il cui ricavato è servito a finanziare dieci borse di studio per alunne dell'istituto considerate particolarmente meritevoli ma non scolasticamente, bensì per il proprio impegno nel sociale, verso gli altri o semplicemente per aver dimostrato di saper superare situazioni di vita complicate.

Sara Allkollari, Rebecca Boulak, Linda Carosi, Ginevra Cueva, Agata Degli Esposti, Gloria Destefanis, Giada Fiordelisi, Valentina Monteleone, Elena Mordeglia ed Eleonora Re. A loro quest'anno è andato il riconoscimento e gli attestati (ideati, come i manifesti, dalla 2a G dell'Ipsia seguita dalla professoressa Sechi) consegnati stamani nella cerimonia, tornata ormai in piena presenza, nel salone del Migliorini alla presenza non solo dei docenti, dei tecnici e delle autorità.

"Abbiamo ricercato valori sia d'impegno nel sociale, quindi la partecipazione ad attività in associazioni del territorio - spiega la professoressa Arata, vicepreside dell'istituto - Ma molte di esse si sono invece distinte per aver aiutato in classe i propri compagni, ragazzi con difficoltà o col sostegno, durante il corso dell'anno. Non solo all'interno della scuola ma anche fuori. Altri invece hanno motivazioni personali, particolari, in famiglie con difficoltà: loro hanno dimostrato coraggio nell'affrontare le difficoltà aiutando spesso la famiglia".

Nel pubblico anche alcuni rappresentanti di diverse entità che, in veri e propri gruppi solidali, hanno aderito all'iniziativa. E' stato il caso del Comune di Cisano, della Croce Verde di Finalborgo di cui Janira era milite, della Croce Rossa di Vado e Quiliano, del Tribunale di Savona, dell'Ufficio Scolastico provinciale, dei ristoratori pietresi e della squadra di rugby di Savona.

Una sorta di grande abbraccio della scuola e di chi ha scelto di donare per la causa, che la famiglia D'Amato non manca mai di sottolineare e rendere grazie: "Il lavoro che l'alberghiero porta avanti è magnifico, continuiamo grazie a loro a portare avanti questo messaggio che ci dà forza, un cuore e una devozione per cui saremmo sempre grati. Ci hanno dato anche loro uno sprone per andare avanti e reagire" dicono i genitori, Tiziana e Rossano.

La manifestazione non è però solo un ricordo, bensì un momento di augurio alle giovani studentesse: "E' bello riscoprire che ci sono tante ragazze come lei, meritevoli di attenzione e di un premio che speriamo serva nella vita e sia d'esempio anche per gli altri. Ogni anno ci sono sempre più ragazze come Janira, è un bene per la scuola e tutta la comunità" aggiungono Tiziana e Rossano.

"Vogliamo far capire alle ragazze quanto sia importante riuscire a inseguire i propri sogni, a realizzare le proprie aspirazioni, ottenere una propria indipendenza seguendo i propri desideri. Cosa che a Janira è stato vietato - conclude la professoressa Arata - Lo facciamo affinché diventino donne indipendenti, sicure di sé, libere di fare le proprie scelte".