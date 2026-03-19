Savona, i volontari del Comitato Villapiana La Rusca al lavoro per abbellire le aiuole alle Trincee

Pettorine fluorescenti, rastrelli e attrezzi da giardinaggio, terra concimata e piante grasse. Si sono dati appuntamento questa mattina, ai Giardini delle Trincee, i volontari del Comitato Villapiana La Rusca, che hanno lavorato lungo le aiuole che costeggiano il parco giochi, ripulendo il terreno, sistemando le aiuole e mettendo a dimora nuove piante ornamentali.

Accanto alle aiuole erano pronti vasi, cassette con piantine e sacchi di terriccio utilizzati per rinnovare lo spazio verde e dargli nuova vita.

Infatti il lavoro dei volontari non ha riguardato solo la pulizia, ma anche la riqualificazione dell’area verde: alcune piante sono state riposizionate, altre aggiunte per rendere l’aiuola più curata e meno spoglia.

Circa una decina i cittadini che, in questa mattinata del 19 marzo, si sono ritrovati nell’area del parco per un intervento di manutenzione e sistemazione delle aiuole.

L’iniziativa rientra nelle attività di cura del quartiere promosse dal comitato della zona, che da tempo organizza momenti di volontariato civico per migliorare il decoro urbano e mantenere in ordine gli spazi pubblici. Nelle settimane scorse il Comitato ha realizzato anche alcuni video per sollecitare i cittadini a non abbandonare rifiuti per strada o gettare cartacce e a raccogliere le deiezioni dei cani.