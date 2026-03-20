Da oggetto smarrito a risorsa per le persone in difficoltà: alla Croce Bianca una carrozzina recuperata dalla Polizia locale

Un gesto concreto di attenzione verso la comunità e, in particolare, verso le persone più fragili.

Nei giorni scorsi la Croce Bianca di Alassio ha ricevuto una carrozzina destinata a persone con difficoltà di deambulazione, che potrà essere impiegata nelle attività quotidiane dell’associazione.

Il dispositivo era stato rinvenuto sul territorio comunale e, non essendo mai stato reclamato, è stato sottoposto a verifiche che ne hanno confermato l’ottimo stato e la piena funzionalità. Su indicazione dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio si è quindi scelto di trasformare un oggetto smarrito in una risorsa utile per la collettività.

“L’iniziativa - spiega l'assessore al Volontariato Patrizia Mordente - si inserisce in una prassi già adottata negli anni precedenti, quando analoghi beni sono stati assegnati ad altre realtà di pubblica assistenza, come la Croce Rossa. Si tratta di un’azione che viene portata avanti in modo alternato tra le diverse associazioni del territorio, con l’obiettivo di valorizzare risorse altrimenti inutilizzate e restituirle alla comunità. Tutti gli oggetti smarriti sul territorio comunale seguono le procedure previste dalla normativa vigente, che stabilisce tempi e modalità per la restituzione ai legittimi proprietari. Una volta trascorsi i termini senza rivendicazione, i beni possono essere destinati, su indirizzo della Giunta, a finalità di interesse pubblico”.

Hanno preso parte alla consegna della carrozzina l'assessore al Volontariato del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, il comandante della Polizia Locale Francesco Parrella col sovrintendente Paolo Cacciamani, la presidente della Croce Bianca alassina, Alda Naso, e il vicepresidente, Carlo Vallega, insieme ad alcuni volontari.