Albenga: ultimi posti disponbili per “I fiori nel piatto" dell’Osteria del Tempo Stretto

Prosegue la rassegna enogastronomica dell’Osteria del Tempo Stretto, che propone un ricco calendario di serate a tema per scoprire piatti e prodotti di grande eccellenza. Venerdì 3 giugno i Fiori eduli dell’azienda Ravera bio di Albenga saranno i grandi protagonisti di un delizioso menù preparato dalla chef Cinzia Chiappori. I piatti saranno serviti in abbinamento con una degustazione di petali e corolle insieme ai racconti, che sveleranno i segreti dei fiori eduli e i consigli per il loro corretto utilizzo in cucina.

Questo il menù proposto al costo di 40 euro a persona escluse bevande:

Cocktail di benvenuto alla rosa

Crema di zucchine trombette, tartare di gamberi con fiori di Nasturzio e Borragine e dressing al miele di acacia e fiori di begonia

Zuppetta di baccalà, fantasia di fiori e sfoglia di pane ai fiori di rosmarino

Risotto di vialone nano con pistilli di zafferano, calendula, calamari scottati e ricotta salata

Tiepido di mare e maionese al miele e petali di tagete

Budino al miele e Cardamomo e polline di fiori liguri.

I vini saranno serviti dalla sommelier Miranda Moroni e i cocktail di benvenuto saranno preparati dalla barlady Ottavia Castellaro dell’azienda agricola Aroma Domus.

Alla serata insieme al giornalista Claudio Porchia sarà presente Giacomo Calcagno esperto apicoltore e degustatore di miele

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924 o il 339-3054033

L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 40.