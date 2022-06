"Asini studiate", scritta contro gli studenti su un manifesto in via Paleocapa del progetto "Osservatorio Contemporanea"

"Asini studiate". Questa la frase che è stata scritta contro gli studenti su uno dei manifesti presenti in via Paleocapa a Savona realizzati all'interno del progetto "Osservatorio Contemporaneo".

Il manifesto imbrattato da ignoti recita la frase "Oramai romanticizziamo il disagio" che fa seguito ad altri presenti lungo la via centrale del capoluogo di Provincia e create dall'associazione Après La Nuit - un gruppo di artisti guidati da Sara Leghissa e decine di studenti del Liceo Chiabrera-Martini e dell'ITC Mazzini da Vinci.

Proprio ieri dopo la presentazione e l'affissione della scorsa settimana era stato aperto Palazzo Santa Chiara per far conoscere ai savonesi l'iniziativa che lega l'arte, i giovani e la città (leggi QUI)

Tre gli workshop realizzati, da Fake Uniforms, una pratica di affissione di manifesti nello spazio pubblico, passando per "Non mi va bene!", pensato per lavorare con gli studenti e le studentesse su una lettura critica della propria città e "Identikick_Immagine, schermo e identità" con la produzione e condivisione di immagini indotta dall'uso dei telefoni cellulari e dalla frequentazione dei social network che invita a una riflessione sul ruolo del ritratto rispetto alla costruzione dell'identità del singolo all'interno di una comunità.