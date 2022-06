Ex aree scuole San Pietro e bocciofila ad Albisola: verranno realizzati 4 edifici, parcheggi e una struttura di vendita

Una media struttura di vendita, parcheggi privati e pubblici, due complessi residenziali con 4 edifici di 7 piani ciascuno e complessivamente 79 unità abitative.

Cambierà così il volto delle aree di Albisola Superiore che ospitavano la scuola San Pietro, l'ex bocciodromo e gli orti dopo che l'asta è stata aggiudicata all'azienda Levy Srl di Carcare per 2 milioni e 860mila euro, il comune ha rilasciato il permesso a costruire e la ditta ha presentato il progetto.

Nel lotto A, si insedierà la media struttura di vendita e in particolare è prevista la realizzazione di un corpo di fabbrica di pianta rettangolare; un parcheggio privato di 40 stalli di pertinenza della struttura commerciale; un parcheggio pubblico di 50 stalli sulla copertura accessibile tramite una rampa posizionata sul lato est dell'edificio; un vano scala ed un ascensore di collegamento del parcheggio in copertura con la struttura di vendita ed un secondo vano scala che consente l'uscita attraverso un'area pubblica.

Nel lotto B, che affaccia su via San Pietro e via 8 Maggio, è prevista la realizzazione di un complesso residenziale e in particolare è prevista l'edificazione: di due edifici di sette piani ciascuno, compreso il piano terra, destinati ad ospitare complessivamente 40 unità abitative di cui 6 al piano terra, 30 ai piani superiori e 4 ai piani attici e di un'autorimessa composta da 40 box e servita da due vani scala.

Nel lotto C, che è adiacente al lotto B, è prevista la realizzazione di altro complesso residenziale. Ed è in particolare prevista la realizzazione: di due edifici di sette piani ciascuno che oltre al piano terra, saranno destinati ad ospitare complessivamente 39 unità abitative di cui 5 al piano terra, 30 ai piani superiori e 4 ai piani attici e un'autorimessa composta da 40 box e servita da due vani scala.

Per ciascun lotto di intervento saranno realizzate, a scomputo degli oneri, delle opere di urbanizzazione per un milione e 408mila euro che prevedono l'illuminazione pubblica, la viabilità veicolare, una pista ciclabile, verde pubblico, parcheggi.

Nel dicembre 2019 per la seconda volta dopo il tentativo del 2011, era andata deserta l'asta pubblica visto che non era stata presentata nessun offerta per l'acquisto dell'area comunale.