Albenga, Francesca Pavese selezionata alla tappa regionale di Miss Italia: “Un sogno che si realizza, ma non è un punto di arrivo”

Francesca Pavese,18 anni, di Albenga e un sogno nel cassetto fin da quando era una bambina: partecipare al concorso di Miss Italia. E ce l’ha fatta il 14 maggio 2022 partecipando e venendo selezionata al casting per Miss Italia che si è tenuto presso lo Yachting Club della Marina di Loano. L’esito positivo conseguito le dà diritto di partecipare alla semifinale regionale, sperando poi di poter accedere alla finalissima del 28 agosto.

Miss Italia è un concorso che appartiene alla cultura del nostro Paese: è parte dell’immaginario collettivo, perché racconta la storia di ragazze comuni che diventano star, chi per 365 giorni, chi per tutta la vita, come Sofia Loren. Una favola vissuta nelle piazze italiane, davanti ai riflettori della televisione e sul web. Un’occasione non solo di lancio nel mondo dello spettacolo, ma in quello più generale del lavoro.

Francesca è una studentessa, che frequenta il 4° anno del Liceo Scientifico Giordano Bruno, molto determinata: “Ho diverse idee sul mio futuro, sceglierò in base alle porte che si apriranno. Prima di tutto continuerò gli studi all’università, sono ancora in dubbio se scegliere il percorso per diventare avvocato o psicologa, questa è la base. La seconda è tentare la via della moda, che mi sembra interessante. La terza, visto che da diversi anni studio canto ad Alassio con Alessandra Delmastro e mi appassiona molto, vorrei partecipare ai casting del talent televisivo Amici, con Maria De Filippi. Non so ancora quando, nel frattempo mi sto impegnando per prepararmi”.

Effervescente, con la freschezza dei suoi 18 anni nei due grandi occhi e nel sorriso che esprime tutta la raggiante felicità di una ragazza che sognava esclusivamente di partecipare al concorso di Miss Italia, Francesca racconta a Savonanews la sua esperienza con queste parole: “Non ho mai partecipato ad altri concorsi di bellezza. Mi ero ripromessa che avrei tentato solo con Miss Italia e mi sono candidata per divertimento, senza aspettarmi nulla. È stata una bellissima esperienza, stimolante, mi ha dato modo di mettermi alla prova”.

“Sono soddisfatta di me – prosegue -, perché ho saputo attendere e fare proprio ciò che desideravo fin da quando ero piccola, quando sfilavo per i negozi della mia città. Anche i miei genitori sono contenti, perché ho creduto in me stessa e mi sono messa in gioco, rispettando in primis i loro insegnamenti”, conclude la giovane Francesca, mentre già pensa alla prossima tappa del concorso di bellezza che la vedrà sfilare nuovamente a Loano.