Andora, messa in sicurezza dell’argine di Rio Duomo: intervento da 335mila euro per eliminare il rischio esondazione

Continuano gli interventi sul territorio comunale a mitigazione del rischio esondazione dei rii. Chiusi i lavori per la messa in sicurezza del Rio Vignette, nei pressi della passeggiata di ponente di Andora e riaperta la regolare viabilità della strada a pochi passi dalle spiagge, le ruspe e ditte sono ora al lavoro in località Molino Nuovo per un ulteriore intervento di messa in sicurezza del territorio. Con un investimento di 335mila euro, l’Amministrazione Demichelis, ha affidato i lavori per l’arginatura di Rio Duomo che sono iniziati regolarmente.

“Si tratta del primo lotto di lavori del valore complessivo di 522.500 euro, finalizzati all’eliminazione del rischio esondazione di questo rio che corre vicino al popoloso abitato – ha spiegato il sindaco Mauro Demichelis nel corso di un sopralluogo effettuato con l’assessore all’Ambiente Maria Teresa Nasi – Si tratta della messa in sicurezza del tratto terminale del bacino del rio: 450 metri nel tratto a confluenza con il torrente Merula e la biforcazione a monte. L’arginatura sarà sopraelevata e ricostruita: prima una sponda e successivamente l'altra. Il termine dei lavori di questa prima fase è previsto per fine giugno”.

Molino Nuovo è un quartiere ad alta residenzialità. Qui sorgono le scuole, attività economiche ed artigiane.

Come per i lavori del Rio Vignette, che corre sotto l'omonima strada e che, dopo molti anni, è stato convogliato in un canale di adeguata grandezza al fine di evitare gli allagamenti e a tutela della costa ove sfocia, anche i lavori di Molino Nuovo sono stati realizzati grazie a fondi pubblici.