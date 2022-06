Stabilimenti balneari e spiagge libere, firmata l’ordinanza dell’Autorità Portuale: no agli steward, sì ad alcune regole anti Covid

No agli steward sulle spiagge come le stagioni estive 2020 e 2021 ma saranno ancora presenti alcune regole negli stabilimenti balneari per contrastare la pandemia.

Sono state così messe nero su bianco come ogni anno da parte dell'Autorità di Sistema Portuale con un'ordinanza tutte le norme a cui attenersi sul litorale per l'estate 2022 tenendo conto del Coronavirus che continua comunque a colpire, anche se in maniera più limitata.

Le linee guida prevedono che siano adottate misure di informazione con la predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità; l'obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente; l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente; una messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti; la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza; il rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno chele condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate).

In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Inoltre dovrà essere privilegiato l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione; favorita la modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione; riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, con lo scopo di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita; favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde; dovrà essere regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto; le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

Negli esercizi che dispongono di posti a sedere dovrà essere privilegiato l'accesso tramite prenotazione. E' comunque consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. Nelle attività non possono essere continuativamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere; se possibile, dovranno privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors). In tutti gli esercizi devono disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio); i clienti dovranno indossare la mascherina, a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere; al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare igienizzazione delle superfici; favorire le modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

E' possibile organizzare una modalità a buffet, anche self-service, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, il mantenimento della distanza e l'utilizzo della mascherina con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purchè siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina, l'igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

In via sperimentale nell’ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere, all’interno della propria concessione, cani di piccola e media taglia. È vietato l’ingresso nelle spiagge libere.

Lungo la fascia costiera demaniale marittima, affidata in amministrazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel comprensorio di Savona è consentita la celebrazione di matrimoni con rito civile sia sull’arenile pubblico che all’interno di aree in concessione con l’esclusione della fascia di 5 metri di battigia destinata al libero transito.

In allegato l'ordinanza completa dell'Autorità di Sistema Portuale: