Loano, la Fidapa premia come Eccellenza Donna Camilla Ripetti Pacchini (FOTO)

Camilla Ripetti Pacchini, ex comandante dal 2018 dell'Ufficio circondariale marittimo della Capitaneria di Porto di Loano/Albenga e tenente di Vascello, che ha lasciato il servizio nel 2020 per trasferirsi a Roma con il grado di Capitano di Corvetta del Comando Generale, è stata premiata dalla Fidapa di Loano come Eccellenza Donna.

La cerimonia si è svolta nei giardini della Clinica San Michele di Albenga alla presenza delle "Fidapine" del Ponente Savonese.

Durante la cerimonia sono intervenuti Giuliana Amellotti, presidente Fidapa sezione Albenga, Rachele Capristo, presidente distretto Nord Ovest Fidapa e il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Il Capitano prima dell'esperienza lavorativa nel savonese aveva lavorato in Capitaneria di Porto di Livorno dove era impiegata nel Reparto Sicurezza della Navigazione.