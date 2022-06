Vado, operaio colpito da un tubo in un magazzino logistico: gamba rotta, ricoverato al San Paolo

Incidente sul posto di lavoro per un 30enne impiegato come operaio in un magazzino di logistica situato nella Valle di Vado Ligure stamani, poco prima delle 10.

A quanto appreso, durante alcune operazioni di movimentazione delle merci, un tubo sarebbe caduto (secondo una dinamica ancora da ricostruire appieno) colpendolo alla gamba.

Sul posto è giunto il personale della Croce Rossa del comitato di Vado-Quiliano che, una volta stabilizzato il giovane, lo ha trasportato con una frattura dell'arto inferiore al pronto soccorso del San Paolo di Savona.