Qualità della vita per generazioni: Savona nella top ten per i bambini, male nella graduatoria riservata agli anziani

Qualità della vita per generazioni, l'indagine de Il Sole 24 Ore presentata al Festival dell'Economia di Trento. La graduatoria è organizzata su tre fasce d'età: bambini (0-10 anni), giovani (18-35 anni) e anziani (over 65). Rispetto alla scorsa edizione sono stati confermati 31 indicatori su 36.

La provincia di Savona si è classificata al nono posto nella graduatoria riservata ai bambini, ventiduesima nell'elenco dei giovani e novantunesima per quanto riguarda gli anziani.

A livello nazionale troviamo sul podio Aosta per i bambini, Piacenza per i giovani e Cagliari per gli anziani. In fondo alla classifica si sono classificate rispettivamente Foggia, Sud Sardegna e Pistoia.

Questa la situazione nelle altre province liguri: Genova 95° bambini, 103° giovani e 54° anziani; Imperia 66° bambini, 50° giovani e 95° anziani; La Spezia 77° bambini, 52° giovani e 33° anziani.

Tra gli indicatori presi in considerazione figurano:

per i bambini il tasso di fecondità, le scuole accessibili, i pediatri, gli edifici scolastici dotati di palestra, i giardini scolastici, gli asili nidi-posti autorizzati, le scuole con mensa, il verde attrezzato, l'indice sport e bambini e gli studenti per classe;

per i giovani i laureati, il tasso di disoccupazione giovanile, bar e discoteche, l'età media al parto e l'imprenditorialità giovanile;

per gli anziani la speranza di vita a 65 anni, l'assistenza domiciliare, i medici specialisti, gli infermieri, le biblioteche, i geriatri, gli orti urbani e gli esposti per inquinamento acustico.